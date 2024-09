Neuer Schulleiter von Sankt Josef „Ich habe die Schule nicht gehasst, aber ich habe sie auch nicht geliebt“

Knapp 800 Namen – die muss sich der neue Schulleiter der Gesamtschule St. Josef, Ralf Saal, merken. Seit knapp einer Woche leitet er die Schule. Saal kommt gebürtig aus Bensberg und hat in Pulheim als stellvertretender Schuleiter an der Erzbischöflichen Gesamtschule Stommeln gearbeitet. Auf die Stelle in Bad Honnef hat er sich beworben – mit Erfolg. Noch ist er dabei, sich zurechtzufinden. Auf die kommende Zeit freut er sich sehr. „Mein Vorgänger hat sehr gute Arbeit geleistet. Da kann die Schule drauf aufbauen“, sagt er.