Einzelhandel und Gastronomie Bad Honnefer Innenstadt ist weiterhin sehr im Wandel

Bad Honnef · Es tut sich was in der Bad Honnefer Innenstadt: Einer bevorstehenden Geschäftsschließung stehen gleich mehrere Neueröffnungen in den kommenden Monaten gegenüber. Der GA hat sich in der City umgeschaut.

16.08.2024 , 15:49 Uhr

Im bisher leer stehenden Ladenlokal in Höhe des Marktes zieht im September ein Mode-Atelier ein. Ein Plakat weist auf diese Neuvermietung hin. Foto: Frank Homann

Von Gabriela Quarg Freie Autorin