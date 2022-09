Circus Comicus bei New Yorker Steubenparade : Bad Honnefer Clowns als farbenfrohe Tupfer auf Fifth Avenue

Rheinische Fröhlichkeit in New York: Die Clowns des Circus Comicus Bad Honnef sorgen für bunte Tupfer bei der Steubenparade in New York. Foto: Circus Comicus

Bad Honnef/New York Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der Circus Comicus aus Bad Honnef an diesem Samstag an der Steubenparade in New York teilgenommen, dieses Mal in Begleitung der Mundart-Band Köbesse. Auf den sozialen Netzwerken schwärmen die Mitglieder von einem unvergesslichen Erlebnis.



New York: So weit reisen müssen sie sonst nicht, wenn sie Fröhlichkeit versprühen und Schabernack treiben wollen. Normalerweise tuckern die Clowns vom Honnefer Circus Comicus mit ihren historischen Fahrzeugen an Karneval durch die Straßen ihrer Heimatstadt oder durch Bonn.

Das aktuelle Reiseziel einer rund 50-köpfigen Clowns-Delegation stellt jecke Gastspiele, auch beim Rosenmontagszug in Köln, in den Schatten. Eine Delegation des Vereins hat am Samstag an der Steubenparade in New York teilgenommen, begleitet von den Musikern der Mundart-Band Köbesse. „Es ist unbeschreiblich“, „einfach Wahnsinn“: Kommentare wie dieser sind aktuell häufig zu lesen auf den sozialen Netzwerken, sei es bei den Clowns des Circus Comicus oder bei den Musikern der Köbesse um Frontmann Roger Moore. Letztere dürfen neben der Teilnahme an der Parade auf einem sogenannten Floater mit dem New Yorker Dreigestirn weitere Auftritte im „Big Apple“ zu ihren Erlebnissen zählen.

Am Donnerstag war das Gros der Truppe nach New York gereist, um pünktlich zum Auftakt der Feierlichkeiten rund um die erstmals 1957 im New Yorker Stadtteil Queens abgehaltene Parade vor Ort zu sein. Im Gepäck befanden sich neben ausnahmsweise sommertauglichen Clowns-Kostümen, Clownsnasen und der obligatorischen Schminke auch Fahnen des Vereins. Ein Teil der Instrumente, die die Köbesse nicht alle im Gepäck hatten mitnehmen können, wurde vor Ort geliehen, was der professionellen Performance der Musiker allerdings keinen Abbruch tat.

Zweite Einladung für Circus Comicus zur Steubenparade

Für den Circus Comicus war es bereits die zweite Einladung zur Steubenparade. Schon vor 15 Jahren war eine Delegation auf Einladung des Organisationskomitees über den Großen Teich gereist und hatte an dem nach General Friedrich Wilhelm von Steuben benannten Umzug teilgenommen. Er war von Deutschstämmigen ins Leben gerufen worden und wird bis heute auch als Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft begangen.

Neu allerdings ist aktuell: Im Bad Honnefer Jubiläumsjahr betätigten sich die Teilnehmer zusätzlich als farbenfrohe Botschafter der Heimatstadt. Tausende Gummibärchen-Tüten in den Farben von Bad Honnef, versehen mit dem Stadtmotto „Lebensfreude verbürgt“, hatten die Reisenden mit nach New York mitgebracht, ebenso Fähnchen mit dem Stadtwappen und dem Logo „1100 Jahre Bad Honnef“, die an die Zaungäste verteilt wurden.

Foto: Circus Comicus/Tim Wehdeking Rheinische Fröhlichkeit in New York: Die Clowns des Circus Comicus Bad Honnef sorgen für bunte Tupfer bei der Steubenparade in New York - und bei der New Yorker Polizei.

Foto: Circus Comicus Rheinische Fröhlichkeit in New York: Die Clowns des Circus Comicus Bad Honnef sorgen für bunte Tupfer bei der Steubenparade in New York.

weiter

„Karneval in New York“ war also garantiert, nicht nur während der Parade, sondern zum Beispiel auch mit kölschen Tön der Köbesse in der Reichenbach Hall. Und die Clowns? Sie bleiben als besonders farbenfrohe Tupfer auf der Fifth Avenue sicher vielen New Yorkern in Erinnerung.