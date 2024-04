Großeinsatz der Feuerwehr in Bad Honnef Öl aus Industriefirma floss ins Kanalsystem

Die Feuerwehrleute entfernten das Öl mit Pumpen und Ölbindemitteln. Zwischengelagert wurde es in großen Öltanks. Warum das Öl auslief und ob eine Gefahr davon ausging, war am Abend des Ereignisses noch unklar. Das Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef war jedenfalls am Mittwochabend durch die Feuerwehr und durch das ansässige Unternehmen darüber informiert worden, dass auf dem Gelände an der Lohfelder Straße eine größere Menge an Öl ausgetreten war.