Kolumne Schauffgepasst Bad Honnef ohne Online-Jedöns oder zurück zum Bauchladen?

Bad Honnef · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Der Bad Honnefer Einzelhandel muss vielleicht nochmal ganz anders denken.

19.04.2023, 06:00 Uhr

Wenn die Kunden nicht zum Geschäft kommen, muss das Geschäft vielleicht zum Kunden kommen. Vielleicht wäre das eine Idee für Bad Honnef, denkt GA-Reakteurin Lydia schauff. (Symbolfoto) Foto: Henry/Pixabay/Lizenzfrei

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Viele haben es schon totgesagt, bevor es eigentlich wirklich Fahrt aufnehmen konnte: das Online-Angebot des Bad Honnefer Kiezkaufhauses, das auch durch die Umfirmierung zu Rhein-Kaufhaus nicht mehr zu retten war. Ja, die Navigation war irgendwie umständlich, es war viel Geklicke, die eingestellten Produkte teils überschaubar. Aber das hätte man ja noch verbessern können. Da sich die Bad Honnefer und auch einige Händler offenbar schwergetan haben damit, muss man es vielleicht noch mal ganz analog und anders probieren. Weg von dem Online-Jedöns. Stichwort: Bauchladen.