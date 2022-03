Klimaschutz : Bad Honnef pflanzt im Stadtwald 42.000 Bäume

Der Stadtwald von Bad Honnef bekommt neue Bäume. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Stadt Bad Honnef pflanzt derzeit neue Bäume im Stadtwald. 42.000 Pflanzungen sind geplant. So will die Stadt den Wald fit für die Zukunft machen.



Die Stadt Bad Honnef beabsichtigt, 42.000 Bäume im Stadtwald zu pflanzen. Die Setzlinge wurden dank der Unterstützung des regionalen Naturschutzprojektes „Chance7“ an Rosenmontag ausgeliefert. Damit kann eine Fläche von rund 100 Hektar mit Waldbäumen begrünt werden, umgerechnet in etwa so viel wie 140 Fußballfelder. Zusätzlich werden natürliche Ausfälle in den Kulturen, die im vergangenen Winter gepflanzt wurden, ausgebessert.

Nach Angaben von Förster Georg Pieper sind bereits mehr als 20.000 der Setzlinge eingepflanzt worden. Dabei sei größte Umsicht im Umgang mit dem feinen Wurzelwerk der jungen Pflanzen geboten. Zudem werde Wert auf eine große Vielfalt an Baumarten gelegt. Mit der Durchmischung verschiedener Arten, so Pieper, soll sichergestellt werden, dass es auch bei Ausfall einer einzelnen Art in dem betroffenen Bereich nicht zu Kahlflächen oder abgestorbenen Beständen kommt.

Überwiegend werden heimische Baumarten gepflanzt

Zu einem großen Teil werden hierzu heimische Baumarten wie Eiche, Flatterulme, Vogelkirsche und Erle gepflanzt. Aber auch ein Anteil an fremdländischen Bäumen wird sich auf den neu bepflanzten Flächen finden: „Baumarten wie Esskastanie, Baumhasel und Atlas-Zeder stammen aus dem Mittelmeerraum und sind an klimatische Rahmenbedingungen angepasst, auf die sich unser Klima laut den Prognosen zubewegt“, sagt Pieper.

Auch die nordamerikanischen Baumarten Roteiche und Küstentanne werde die Stadt auf manchen Flächen außerhalb des Naturschutzgebietes pflanzen. Diese hätten sich, so Pieper, auch in Deutschland in langen forstlichen Versuchsreihen bewährt.

Zügige Wiederbewaldung ist das erklärte Ziel der Stadt

Die Planung ist darauf ausgelegt, den Stadtwald vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen und der Borkenkäferplage fit für die Zukunft zu machen. „Die Nachpflanzungen im Stadtwald erfolgen mit einer Strategie, die auch die steigenden Temperaturen, längere Trockenperioden, die Ausbreitung bislang hierzulande noch seltener Pflanzenschädlinge und auch die anhaltende Dürre in den tiefen Bodenschichten berücksichtigt, in denen Bäume wurzeln“, erklärt Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff.