Stadtentwicklung in Bad Honnef Was aus dem ehemaligen Post-Gebäude werden wird

Es sei nicht weniger als ein zentraler Impulsgeber für die gesamte Innenstadt und ihre gegenwärtigen und die künftigen Einzelhändler – auch solche, die über das Förderprogramm für die Innenstadt neu geworben wurden und werden: Derart euphorisch gab sich nicht nur Bad Honnefs Bürgermeister über Nachrichten, die das ehemalige Postareal betreffen. Auf dem Eckgrundstück von Am Saynschen Hof und Bahnhofstraße wird ab 2025 ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Neben 55 Wohnungen unterschiedlichster Größe entsteht dort das, was in der Innenstadt spätestens seit dem Aus des Kaisers-Markts am Eingang der Fußgängerzone am meisten vermisst wird: ein Supermarkt, ein Frequenzbringer, der die Leute über den täglichen Bedarf quasi in die Innenstadt lockt und damit auch beim Bummel in andere Geschäfte zieht.