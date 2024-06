Plattform in Bad Honnef Bürger können Kritik und Wünsche zur Mobilität äußern

In den vergangenen Jahren ist in Bad Honnef sowohl in den Ausbau des ÖPNVs, als auch in die Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs investiert worden. Nach diesen Veränderungen stellt die Stadt nun ein neues integriertes Mobilitätskonzept auf. Die Bürgerbeteiligung spielt dabei laut Stadt ein zentrales Element, deshalb können von Montag, 1. Juli, bis Samstag, 31. August, in einer Umfrage Wünsche, Ideen und Anregungen zur Verbesserung der Mobilität im Honnefer Stadtgebiet eingebracht werden.