Spielplatz in Bad Honnef Polizei erhält viele Hinweise auf mutmaßlichen Sexualstraftäter

Die Bonner Polizei fahndet weiterhin nach einem bislang unbekannten, etwa 30 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch vor einer Woche an einem Spielplatz in Bad Honnef ein sechsjähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Da trotz einer detaillierten Personenbeschreibung noch vergleichsweise wenige Hinweise auf den Mann bei der Polizei eingegangen waren, hatten die Ermittler in der vergangenen Woche ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht.