Rund 100 Feiernde : Polizei beendet illegale Party in ICE-Tunnel bei Bad Honnef

Köln-Gremberghoven : Bundespolizei beendet illegale Silvesterparty auf Bahngelände Eine illegale Party mit 300 Feiernden in Köln-Gremberghoven hat die Bundespolizei am Neujahrsmorgen beendet. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Feiernden in die angrenzenden Büsche oder über die Bahngleise.