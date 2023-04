Neues Portal in Bad Honnef ist online Wie die Stadt Bad Honnef ihre Bürgerdienste digitaler macht

Das digitale Angebot reicht vom Antrag für eine Veranstaltungsgenehmigung über Pass- und Personalausweis-Angelegenheiten bis zur Anmeldung eines Hundes für die Hundesteuer. „Das digitale Kommunalportal bietet mehr Service. Es ist sozusagen die digitale Ergänzung unserer Bürgerbüros und bietet alle wichtigen Informationen übersichtlich und klar strukturiert auf einen Blick. Damit erspart das Kommunalportal den Bürgerinnen und Bürgern in immer mehr Fällen den Weg in die Bürgerbüros, weil sie Anliegen und Anträge zu Hause mit dem Smartphone oder Laptop bearbeiten können“, so Bürgermeister Otto Neuhoff. Die Vorteile kurz gefasst: keine Warteschlangen, Zugang zum „digitalen Rathaus“ rund um die Uhr, Papieranträge werden in vielen Fällen überflüssig und die Anträge gelangen zudem schneller in die Bearbeitung durch die Fachämter.