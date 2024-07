Postbank und Postfiliale schließen Wie es mit dem Postgebäude in Bad Honnef weitergeht

Bad Honnef droht ein weiterer Leerstand an prominenter Stelle, verbunden mit der Hoffnung vieler Bad Honneferinnen und Bad Honnefer, dass dort in nicht mehr allzu ferner Zukunft ein lang ersehnter Supermarkt entstehen könnte. Wie die Sprecher der eigenständigen Unternehmen jeweils auf Anfrage des General-Anzeigers bestätigten, schließen die Postbank-Filiale und die Deutsche-Post-Filiale im Komplex auf der Ecke von Bahnhofstraße und Am Saynschen Hof zum 20. August ihre Pforten. Damit vollziehen Postbank und Post einen Schritt, der sich bereits vor mehr als zehn Jahren abgezeichnet hatte, aufgrund einer Vertragsverlängerung dann aber fünf Jahre aufgeschoben worden war.