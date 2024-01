Proklamation im Kursaal Bad Honnef Prinzessin Anna I. mit dem jecken Gen regiert im Siebengebirge

Und dann war Ordenszeit. Anna I. hatte ein filigranes Silberherz mit der Mütze der Gesellschaft in der Mitte, die auch separat als Brosche tragbar ist, kreiert, für Damen und Herren. Eine Prinzessin der Herzen und ganz nah am Puls der KG und der Jecken im Siebengebirge. „Ein großer Wurf“, lobte Pacht. Das erste Exemplar ging an Bürgermeister Neuhoff. „Wenn man in solch eine Familie eingebettet ist, das gibt Kraft.“ Das Stadtoberhaupt hatte eine Prinzessinnen-Tasche mitgebracht mit praktischem Inhalt wie Luftschlangen und sogar mit Blaulicht, falls die Prinzessin mal verloren geht. „Bring uns viel Spaß in die Session.“