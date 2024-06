Schenkung von Artur Betz Brahms-Relief findet neues Zuhause im Kurhaus Bad Honnef

Artur Betz, Bad Honnefer Geigenbauer und Musiklehrer, ist der Sohn des bekannten Bildhauers Karl Betz, der das Relief geschaffen hat. Karl Betz hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Betz studierte Oboe an der Musik- und Kunsthochschule Engels in Saratow und wurde 1941 unter Stalin in ein sibirisches Arbeitslager verbannt. Nach seiner Freilassung lebte er in Kasachstan, wo er als Kunst- und Musiklehrer arbeitete. Mit seinen Schülern gewann er in der Region zahlreiche Preise in Skulpturenwettbewerben. 1977 wanderte er mit seiner Frau Emilia und den fünf gemeinsamen Kindern in die Bundesrepublik Deutschland aus. Hier arbeitete er zunächst als Instrumentenmeister an einer Musikhochschule.