Rettungsaktionen auf dem Rhein Bad Honnefer Rettungsboot dieses Jahr öfter als sonst im Einsatz

Siebengebirge · In diesem Jahr musste das Rettungsboot der Bad Honnefer Feuerwehr besonders oft ausrücken, auch, weil auf und im Rhein Personen in Not gemeldet wurden. Was den Einsatz der Retter forderte und wie Passanten sich richtig verhalten, wenn sie eine Person im Rhein sehen.

02.09.2024 , 17:00 Uhr

Im Rhein bei Bad Honnef suchen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG nach einer vermissten Person. Foto: Ralf Klodt

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge