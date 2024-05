Feuerwehr in Bad Honnef 70 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Mehrfamilienhaus in Rhöndorf

Am Samstagmittag gegen 11 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Bad Honnef-Rhöndorf ausgerückt. Nach GA-Informationen stand ein Balkon im vierten Obergeschoss des insgesamt siebenstöckigen Gebäudes in Vollbrand. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand auch die dazugehörige Wohnung in Brand. Die Hauptstraße in Rhöndorf wurde im Zuge des Einsatzes gesperrt. Es wurde niemand verletzt.