Dreharbeiten in der Löwenburgstraße Sat.1 dreht für neue Daily-Soap in Rhöndorf

Anwohner und Touristen müssen zurzeit ein wenig Geduld mitbringen, wenn sie durch die Löwenburgstraße laufen möchten: Unten am Café Profittlich stehen zwei junge Männer, die die Passanten bitten kurz stehen zu bleiben. Auf die Frage, was hier denn passieren würde, wird auf laufende Dreharbeiten für eine neue Sat.1-Serie hingewiesen. Aber in fünf Minuten könne man die Straße in Richtung Waldfriedhof wieder passieren. Allerdings könne es sein, dass man ein paar Meter weiter oben wieder warten muss, weil die Drehpause schon wieder vorbei ist.