Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef Wie Schüler Alltagsrassismus die Stirn bieten wollen

Seit seinem 100-jährigen Jubiläum gehört das Siebengebirgsgymnasium zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Mit der Verleihung der Plakette 2018 bildete sich auch eine Courage-AG. Elf Schüler gehören ihr an. Und die „meuterten“ jetzt selbst: In einem offenen Brief an die Bundeskoordination des Netzwerks fordern sie eine Namensänderung ein. Nach dem Willen der AG sollte der Titel nämlich besser „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ lauten. Am Sibi machten sie Nägel mit Köpfen und änderten die Bezeichnung am Logo selbst.