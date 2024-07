Preis für couragiertes Vorgehen Wie Bad Honnefer Schülerinnen Alttagsrassismus den Kampf ansagen

„Wo kommst Du her? Wo bist Du geboren?“ „Du wirst doch bestimmt gezwungen, das Kopftuch zu tragen.“ Und: „Hab dich nicht so, das war doch nur ein Witz“: Es sind Bemerkungen wie diese, die zeigen: Alltagsrassismus existiert, manchmal geäußert, ohne nachzudenken. Aber das macht es nicht besser: Er verletzt, er grenzt aus. Auch in Bad Honnef, wie Schülerinnen und Schüler des Siebengebirgsgymnasiums erfahren mussten. Grund genug für die Sibi-Familie, mit der erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef und dem Schloss Hagerhof eine Demonstration gegen rechts aus dem Boden zu stampfen - mit großem Interesse, trotz strömenden Regens. Mit dabei: Aesha Alhou und Lea (Name von der Redaktion geändert) sowie Lehrerin Hasret Akman-Faßbender. Aesha und Lea sind für ihren Einsatz jetzt besonders ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Pufpaff-Courage-Preis. Pate ist der bekannte TV-Star Sebastian Pufpaff (TV Total), der selbst einst am Sibi das Abi baute und in Bad Honnef lebt. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert, gestiftet von Pufpaff.