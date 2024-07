Langjähriger Bad Honnefer Schulleiter Stefan Rost geht in Rente „Lehrer zu sein, ist ein wundervoller und sinnstiftender Beruf“

Bad Honnef · Nach 20 Jahren an der Spitze der Erzbischöflichen Real- und Gesamtschule St. Josef verabschiedet sich Schulleiter Stefan Rost und geht in den Ruhestand. Auf seine Zeit als Lehrer und Schulleiter blickt er glücklich zurück. Das System an sich kann er aber trotzdem kritisieren.

06.07.2024 , 05:00 Uhr

Nach 20 Jahren an der Spitze der Schule hört Stefan Rost als Schulleiter der Gesamtschule St. Josef in Bad Honnef auf. Foto: Frank Homann

Von Maike Velden