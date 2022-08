Feuerwehr befreit Mann in Bad Honnef : Segelbootfahrer fährt sich am „Toten Arm“ fest

Das festgefahrene Schiff und die zwei Rettungsboote in Bad Honnef am Mittwochmittag. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Am Mittwochmittag musste die Feuerwehr aus Bad Honnef zu einem Einsatz auf dem Rhein ausrücken. Ein Segelbootfahrer hatte sich dort festgefahren und musste befreit werden.

Obwohl der Rheinpegel in der letzten Zeit wieder ein wenig gestiegen ist, sind einige Abschnitte immer noch nicht für den Schiffsverkehr befahrbar. Das musste auch ein Segelbootfahrer feststellen, der sich am Mittwochmittag bei der Hafeneinfahrt am „Toten Arm“ in Bad Honnef festfuhr und nicht mehr weiterkam.