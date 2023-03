Projekt „SoapRacer“ Flotte Flitzer entstehen im Haus der Jugend Bad Honnef

Eigentlich hätte ein kleines Rennen auf dem Parkplatz am Haus der Jugend in Bad Honnef am Samstag den krönenden Abschluss des pädagogischen Bauprojekts „SoapRacer – Rock the hill“ bilden sollen. Aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen mussten die hölzernen Rennkisten aber doch in ihren Boxen bleiben. Da die kunterbunten Wägelchen den jungen Konstrukteuren am selben Tag noch per Transporter nach Hause geliefert wurden, können die Testfahrten nun jederzeit auf heimischem Terrain stattfinden.