Einsatz im Stadtteil Selhof Ermittler untersuchen Leichenfund in Bad Honnef

Die Kriminalpolizei untersuchte die Leiche vor Ort. Die Polizei ging bei der Ermittlung der Todesursache am Abend weder von Selbst- noch von Fremdverschulden aus. Womöglich handelte es sich um einen internistischen Notfall. Die Untersuchungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen. Die Straße wurde am Abend zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr Bad Honnef leuchtete den Fundort aus und unterstützte so die Arbeit von Polizei und Rettungsdienst.