Leichenfund in Bad Honnef Ermittler gehen von natürlicher Todesursache aus

Update | Bad Honnef · In Bad Honnef-Selhof ist am Montagabend eine Leiche gefunden worden. Die Ermittlungen dauern weiter an, die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus.

04.10.2023, 15:22 Uhr

In Bad Honnef ist am Montagabend eine Leiche auf einem Grundstück im Stadtteil Selhof gefunden worden. Foto: Ralf Klodt





Nach dem Fund einer Leiche in Bad Honnef-Selhof geht die Bonner Polizei weiterhin von einer natürlichen Todesursache aus. Das teilte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Der in der Nachbarschaft bekannte Mann war am Montagabend nach Einbruch der Dunkelheit von Angehörigen auf einem Gartengrundstück unweit der Privatschule Schloss Hagerhof tot aufgefunden worden. Polizei und Rettungskräfte waren ab etwa 20 Uhr vor Ort. Die enge Straße musste vorübergehend gesperrt werden, die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef leuchtete den Fundort aus. Der Tote lag Augenzeugen zufolge 50 bis 100 Meter von der Straße entfernt neben seinem noch laufenden Traktor. Die Ermittlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, so Polizeisprecher Michael Beyer auf GA-Anfrage. Allerdings gebe es nach wie vor keinen Hinweis auf Selbst- oder Fremdverschulden. Bereits am späten Montagabend hatte alles auf einen tragischen internistischen Notfall hingedeutet.

(ga)