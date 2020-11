Anstelle des Umzugs : Sankt Martin besucht Selhofer Grundschüler

Info

Keine Martinszüge wegen Corona, dafür aber doch einige alternative Ideen: Am 11. November wird Jürgen Heinemann als Sankt Martin mit Pferd Ella zwischen 16 und 18 Uhr durch Rederscheid reiten und die Martinswecken an die Kinder, die mit Laternen an den Haustüren stehen sollen, verteilen.

In Rauschendorf lädt der Brauchtumsverein jede Familie zu einem individuellen Martinsspaziergang durch die erleuchteten Straßen ein, und zwar am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November. Die Anwohner entlang des Rundwegs – Herrengartenstraße, In den Fliessen, Am Tor, Kapellenplatz, Probsthofstraße, Pappelallee, Dornhecke – sind gebeten Fenster, Hof oder Zaun mit Lichtern und Laternen zu schmücken. Natürlich sind auch weitere geschmückte Straßen gern gesehen.

In Unkel organisiert das Katholische Familienzentrum einen Martinsweg in Sankt Pantaleon. Alle Kinder und Familien sind eingeladen, mit ihren Laternen den Martinsweg durch die Kirche zu gehen. Der Martinsweg ist geöffnet von Sonntag, 8. November, bis Donnerstag, 12. November, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Der Förderverein Kirchspiel Limbach lädt dazu ein, zwei Wochen lang Laternen in die Fenster zu hängen, oder vor der Tür aufzustellen. Kleine und große abendliche Spaziergänger können die Lampen bestaunen – bis zum 15. November geht diese Aktion.