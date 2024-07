Ehrenamtliche gesucht Auszubildende initiieren Shuttle-Bus zwischen Haus Hohenhonnef und Stadtmitte

Der Transporter ist zunächst nur freitags von 15 bis 17 Uhr im Einsatz und kurvt in Absprache mit den Fahrgästen mehrere Haltestellen in Bad Honnef an. Es war ein bewegender Moment, die Freude der Bewohner mitzuerleben. Martin Hauck, einer der ehrenamtlichen Fahrer: „Es ist schön zu sehen, wie etwas so Einfaches wie eine Busfahrt den Menschen so viel bedeuten kann.“