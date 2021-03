Volkswanderung Bad Honnef : Skiclub sagt „7 auf einen Streich“ wegen Corona ab

Bad Honnef Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte des Bad Honnefer Skiclubs muss „7 auf einen Streich“ Anfang Mai ausfallen. Der Verein sagt die Volkswanderung wegen der Einschränkungen und Risiken in der Corona-Pandemie ab.

Wären 2020 und 2021 normale Jahre, nach seinem runden Vereinsgeburtstag vor gut sechs Jahren könnte der Bad Honnefer Skiclub in wenigen Wochen ein weiteres Goldjubiläum feiern: die 50. Auflage der Volkswanderung „7 auf einen Streich“. Aber nach 2020 ist auch 2021 alles andere als ein normales Jahr. Und so muss der Verein seine beliebte Großveranstaltung – zum zweiten Mal in Folge – aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Das teilte der Vorstand um Ersten Vorsitzenden Matthias Hupperich und Vize Jürgen Lange mit. „Die Entscheidung ist uns, wie auch schon im vergangenen Jahr, nicht leicht gefallen. Aber Gesundheit und Sicherheit gehen vor. Und die Wanderung wäre ja auch schon Anfang Mai“, so Lange.

Zwar sah es an den ersten Wochenenden in diesem Jahr im Siebengebirgswald durchaus ähnlich einer, wenn auch unorganisierten, Volkswanderung aus. Unzählige Ausflügler zog es in die Natur. Allerdings: Menschenansammlungen an den sieben Stempelstationen zwischen Drachenfels und Löwenburg, bei der Wasserausgabe am Milchhäuschen, an der Raststation am Forsthaus Lohrberg oder an Start und Ziel an der Bad Honnefer Endhaltestelle, das ist für die Verantwortlichen des Skiclubs mit Abstandsgebot und Hygieneregeln nicht vereinbar. Es sei in der Pandemie nicht zu verantworten.