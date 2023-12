Honig, Met und Kerzen Bad Honnefer Imker fertigen Weihnachtskerzen aus Bienenwachs

Sie gehören einfach dazu. Jetzt in der Adventszeit erstrahlen die Kerzen wieder an Adventskränzen und -gestecken oder in Leuchtern auf festlichen Tafeln. Während ihre Bienen jetzt Winterruhe halten und ihre Königin wärmen, fertigen Manfred Uthe und Dagmar Schmidt bienenfleißig besonders schöne Lichter. Ihre summenden Lieblinge liefern ihnen die Grundlage dafür.