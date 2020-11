Kanonenfund in Bad Honnef : Hennefer Spaziergänger nimmt Granate mit nach Hause

Ein Spaziergänger hat in einem Wald in Bad Honnef eine Granate gefunden (Symbolbild). Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bad Honnef Ein Spaziergänger aus Hennef hat in einem Wald in Bad Honnef eine Granate gefunden und mit nach Hause genommen. Bei dem Fund soll es sich um eine mutmaßliche Flak-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handeln.

Ein Hennefer hat in einem Wald in Bad Honnef eine mutmaßliche Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und kurzerhand mit nach Hause genommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, dämmerte ihm erst am Montagabend, dass von der Munition eine Gefahr ausgehen könnte. Er verständigte daraufhin die Polizei.