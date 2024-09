Bauarbeiten in Bad Honnef Sperrung der Rommersdorfer Straße stellt Autofahrer vor Probleme

Es brauche sicherlich eine gewisse Eingewöhnungszeit, bis sich Auto- und auch Fahrradfahrer auf die Sperrung der Rommersdorfer Straße zwischen Markt und Rheingoldweg samt den geltenden Umleitungen eingestellt hätten, hatte Jutta Schmidt vom städtischen Tiefbauamt bereits beim offiziellen Start in die Umbauarbeiten wissen lassen. Wie Recht sie damit hatte, zeigte sich an Tag eins der Sperrung. Vor allem zu Schulbeginn suchte mancher Autofahrer trotz erkennbarem Durchfahrtsverbot sein Heil in der Sackgasse, Wendemanöver waren die Folge. Ein Autofahrer kurvte sogar dreist an allen Absperrungen vorbei, um sein Kind möglichst nah an der Schule abzusetzen. „Spätestens wenn da vorne ein Loch ist, geht das nicht mehr“, kommentierte süffisant eine Anwohnerin.