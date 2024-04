Sperrungen zum Stadtfest Bad Honnef Worauf Autofahrer in Bad Honnef am Wochenende achten sollten

Die Sperrung wird mit dem Ende der Abbauarbeiten am Montag, 15. April, ab etwa 14 Uhr aufgehoben. Änderungen gibt es während der Veranstaltung auch beim Öffentlichen Nahverkehr: Ab Donnerstag, 11. April, Betriebsbeginn, bis Montag, 15. April, 14 Uhr, wird darum die Bushaltestelle „Am Wolfshof“ an die Haltestelle „Honnefer Kreuz“ verlegt. Ebenfalls verlegt wird die Haltestelle „Städtisches Kurhaus“ in Fahrtrichtung Rhöndorf, und zwar im genannten Zeitraum an die Luisenstraße in die Nähe der Rheinklinik.