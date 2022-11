Großeinsatz in Bad Honnef : Spezialisten entschärften Weltkriegsbombe in Aegidienberg

Spezialisten entschärften Weltkriegsbombe in Aegidienberg

Großeinsatz in Bad Honnef

Auf einer Baustelle war am Freitagabend die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Im Laufe der Nacht zum Samstag konnte sie erfolgreich entschärft werden. Foto: Ralf Klodt

Update Bad Honnef/Aegidienberg Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagabend im Bad Honnefer Ortsteil Aegidienberg gefunden worden. Die Einsatzkräfte evakuierten die gefährdeten Bewohner in einem Radius von 300 Metern. Gegen drei Uhr wurde der Einsatz für erfolgreich beendet erklärt.

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr haben die zuständigen Einsatzbehörden den Fund einer Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe im Bad Honnefer Ortsteil Aegidienberg gemeldet. Sie wurde bei Ausschachtungsarbeiten zu einem Neubau an der Talstraße entdeckt.

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Honnef führte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die Evakuierung der gefährdeten ansässigen Bevölkerung in den Bereichen Aegidienberg Süd und Hövel Nord durch. Betroffen waren etwa 230 Haushalte innerhalb eines Radius‘ von 300 Metern um den Bombenfundort sein, so die Leitstelle der Feuerwehr Rhein-Sieg-Kreis.