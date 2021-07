Mehr als 60 Veranstaltungen : Sportsommer für Kinder in Bad Honnef startet mit umfangreichem Programm

Bad Honnef Judo? Kanu fahren? Hockey spielen? Fünf Sportvereine aus Bad Honnef haben ein vollgepacktes Programm für Kinder und Jugendliche in Bad Honnef organisiert.

Sportlich durch die Ferien: Bad Honnefs Erster Beigeordneter Holger Heuser gab im Menzenberger Stadion grünes Licht für den „Sommersportfahrplan 2021“. Fünf Bad Honnefer Vereine bieten unter Federführung des TV Eiche den Ferienkindern in den nächsten Wochen Sport zum Schnuppern an.

„Ich freue mich, dass wir miteinander starten können“, sagte Heuser, der in Turnschuhen aufgelaufen war. „60 Veranstaltungen können wir durchführen. Das Bewegungsangebot ist ganz wichtig“, meinte er besonders mit Blick auf die Corona-Vorschriften, die den Sport in Gemeinschaft viele Monate ins Abseits gestellt hatten. Turnen, Gymnastik, Judo, Hockey, Rudern oder Kanufahren, Basketball oder Qi Gong gehören zu den Sportarten, in denen sich die Pänz ausprobieren können. Heuser: „Die Vielfalt ist wirklich klasse!“

Fördermittel des Landes NRW für Bad Honnef

Bei den Kindern soll frühzeitig die Freude an Bewegung geweckt und in den Alltag integriert werden. Kommunen konnten sich in einem Auswahlverfahren mit guten Ideen um Fördermittel für dieses insgesamt vier Jahre laufende Projekt „Sportplatz Kommune – Kinder- und Jugendsport fördern in NRW!“ des Landes bewerben. Bad Honnef war erfolgreich.