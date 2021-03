Bund bewilligt Fördermittel : 1,6 Millionen Euro für das Stadion am Menzenberg

1,6 Millionen Euro für das Stadion am Menzenberg

Bad Honnef Gute Nachrichten für Bad Honnef: Der Bund hat am Mittwoch rund 1,6 Millionen Euro für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Menzenberger Stadions bewilligt.

Zum wiederholten Mal kann sich die Stadt Bad Honnef über eine satte Finanzspritze für eines ihrer Zukunftsprojekte freuen: Für die Sanierung des Stadions am Menzenberg erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von fast 1,6 Millionen Euro. Das teilte Bundestagsabgeordneter Sebastian Hartmann (SPD) am Mittwochnachmittag nach einem entsprechenden Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages mit.