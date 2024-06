Nach Diskussionen über Betreuungsgebühren Stadt Bad Honnef reagiert auf Debatte um die Geschwisterkindbefreiung

Allerdings: Abgeschafft werden soll die systemübergreifende Geschwisterkindbefreiung. Wenn ein Kind in der Kindertagesstätte und ein weiteres Kind in der OGS betreut werden, ist es bisher so, dass Geschwisterkinder in der OGS-Betreuung beitragsfrei gestellt sind, sofern ein anderes Geschwisterkind in einer Kita betreut wird. Das gilt laut Stadt auch dann, wenn sich das Kindergartenkind in den gesetzlich beitragsfreien letzten beiden Kita-Jahren befindet. Dann zahlten Eltern nach aktueller Regelung auch in der höchsten Einkommensstufe weder für Kindergarten, noch für die OGS, so die Stadt.