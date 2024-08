Neuer Stadtarchivar zeigt Prunkstücke Was das Bad Honnefer Stadtarchiv an Überraschungen bereithält

Zwar sei er mittlerweile schon Monate im Dienst, „aber es ist immer noch so, als wäre jeden Tag Weihnachten“, sagt Jens Kremb. Seit Herbst 2023 ist der promovierte Kunsthistoriker, der in Bonn zusätzlich Historische Hilfswissenschaften, Archivkunde und Christliche Ärchäologie studiert hat, Bad Honnefs erster hauptamtlicher Stadtarchivar. Warum diese Aufgabe ihn jeden Tag auf Neue begeistert? Der Blick auf das, was er für den GA exemplarisch vor sich ausgebreitet hat, zeigt es sofort. Dort liegen zum Beispiel Aufzeichnungen der Gemeinde Honnef ab 1776 oder Ratsprotokolle ab 1846 – viele in Sütterlin, versteht sich. Kann er das lesen? „Es braucht Zeit, aber man fuchst sich ein“, sagt Kremb und lacht.