Ohne Musik in den Frühling Was die Festsaison in Bad Honnef verspricht

Bad Honnef · Mit dem ersten Stadtfest 2024 startet die Innenstadtgemeinschaft Centrum am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, in die Festsaison. Was es bei „Fühl Dich frühlich“ Neues gibt und wo den Geschäftsleuten der Schuh drückt.

03.04.2024 , 05:00 Uhr

Bei „Fühl Dich frühlich“ dreht es sich an vielen Ständen um Themen rund um den Garten. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann