Stadt hebt Beschränkung auf Bad Honnefer Tankstelle bekommt wieder Treibstoff

Die Situation sei „existenzbedrohend“, spätestens bis zum Wochenende gehe ihm auch der letzte Treibstoff aus, hatte Lemke daraufhin am Donnerstag auch in einem Brandbrief an die Stadt wissen lassen. Die drohende Folge: eine „zwangsweise Schließung“ der Tankstelle. Denn da auch die Route über die Mülheimer Straße in der sogenannten Karrelösung, dem Einbahnring Linzer Straße/Mülheimer Straße/Hauptstraße, für schwere Lkw bis zu diesem Zeitpunkt nicht infrage kam, war der Unternehmer von Jetzt auf Gleich von jedem Nachschub abgeschnitten. Tanklaster, so Lemke zum GA, seien in aller Regel 40-Tonner. „Darunter geht nichts“, so der Unternehmer. Was seine Lieferungen angeht: Das seien maximal sechs im Monat.