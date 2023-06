Halter total überfordert Tierschutzverein Siebengebirge rettet 20 Meerschweinchen aus Honnefer Wohnung

Antje Firmenich vom Tierschutzverein Siebengebirge war alarmiert: „In drei Käfigen tummelten sich die kleinen Nager – unter ihnen noch vier hochträchtige Weibchen“, beschreibt die Helferin die Situation, die die Tierschützer in einer Bad Honnefer Wohnung vorfanden. Der Besitzer hatte, auch nach Zureden durch eine Bekannte, schließlich selbst die Tierschützer um Hilfe gebeten, berichtet Petra Krechel, die in Sankt Augustin wohnt und für den Verein nicht nur in diesem Fall als „Pflegestelle“ fungiert. Tierschutz-Kollegin Silke Röhrig hat die Betreuung der vier trächtigen Meerschweinchen aus der Bad Honnefer Wohnung übernommen. Eins der Weibchen hat mittlerweile auch geworfen und drei Junge bekommen. Auch bei den anderen trächtigen Meerschweinchen-Damen dürfte der Nachwuchs bald kommen.