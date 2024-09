Autorin aus Bad Honnef Tipps von Ursula Kollritsch für Glücksorte im Alltag

Ein kleines Stück vom großen Glück, wer möchte das nicht haben? Dabei ist das kleine Glück eigentlich überall anzutreffen. Die Bad Honneferin Ursula Kollritsch hat es gefunden: auf der Treppe vor der Haustür in der Morgensonne, im Zug, auf der Bank im Park, im Café, ja sogar unter der Dusche. Es brauche nur etwas Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Umgebung, um das Schöne und Lebenswerte wahrzunehmen, das glücklich macht, findet die Autorin, die darüber ein Buch geschrieben hat. „Das Glück wartet gleich um die Ecke“ ist eine Art Ideenfundgrube aus 75 kurzen Geschichten und Episoden für alle, die auf der Suche nach Glücksmomenten und Inspiration sind. Mit Gabriela Quarg sprach Kollritsch über das, was glücklich macht, und darüber, warum wir uns manchmal so schwer tun, ebendieses Glück zu finden.