Leichenfund auf Hochschul-Gelände Toter in Bad Honnef ist in Kellerschacht gestürzt

Hochschule Bad Honnef

Bis zu 1000 Studierende aus aller Welt sind pro Semester an der Internationalen Hochschule IU International University of Applied Sciences an der Mülheimer Straße eingeschrieben. Das Team der Mitarbeitenden der Hochschule umfasst aktuell rund 230 Mitarbeiter. 33 Professorinnen und Professoren lehren den Managementnachwuchs, so auch im Dualen Studium mit Partnern in der Wirtschaft. Die Fächerauswahl, die einst mit den Schwerpunkten Tourismus und Hotelmanagement gestartet war, wuchs kontinuierlich und bietet heute Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Architektur und Bau, Design und Medien, Gesundheit und Soziales, Marketing und Kommunikation, Personal und Recht, Pädagogik und Psychologie, Tourismus und Hospitality und Wirtschaft und Management an. Die Unterrichtssprache ist Englisch, die Studierenden und die Professorinnen und Professoren kommen aus aller Welt. qm