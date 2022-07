Großeinsatz in Bad Honnef : Rettungskräfte finden tote Frau im Dachsberger See

Rettungskräfte suchen den Dachsberger See nach einer Frau ab. Baden ist in dem Gewässer verboten. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Am Dachsberger See in Bad Honnef suchten 65 Einsatzkräfte am Mittwoch nach einer vermissten Person. Die Frau wurde schließlich tot aus dem See geborgen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag tot aus dem Dachsberger See in Bad Honnef geborgen worden. Die Rettungskräfte wurden am Mittwochmittag wegen der vermissten Frau alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef mitteilte. Am Ufer des Sees lagen Kleidungsstücke.

Insgesamt 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und Technisches Hilfswerk starteten nach der Alarmierung gegen 12.45 Uhr eine umfangreiche Suche. An Land wurde der Uferbereich abgesucht. Für die Suche an der Wasseroberfläche waren mehrere Schlauchboote und Drohnen im Einsatz. Taucher suchten Unterwasser und fanden nach knapp anderthalb Stunden die Leiche einer Frau.

Zuletzt lebend wurde die Vermisste am Dienstagabend gesehen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet es auf ein Unfallgeschehen hin“, sagte Simon Rott, Pressesprecher der Bonner Polizei.

Rettungskräfte suchten nach der Frau. Foto: Ralf Klodt

Schwimmen ist im Dachsberger See nicht erlaubt. Die Stadt Bad Honnef hat ein entsprechendes Verbot ausgesprochen. Der See, der sich in einem alten Steinbruch befindet, ist knapp 18 Meter tief und hat steilabfallende Uferbereiche. Dort beträgt die Sicht maximal zwei Meter. Generell ist das Wasser im See trüb. Ein ansässiger Angelsportverein nutzt das Gewässer für den Vereinssport.

(ga)