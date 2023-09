Abschied von einem Förderer der deutsch-französischen Freundschaft Bad Honnef trauert um Karl Schönball

Geboren am 10. April 1924 in Paderborn, machten er und seine Frau Inge, mit der er 65 Jahre verheiratet war und am Rhein Sohn und Tochter groß zog, Bad Honnef ab den 60er Jahren zu ihrer Heimat. Für Karl Schönball war dies kein bloßer Begriff: Von Anfang an engagierte er sich im Ortsleben. Ab 1966 Neu-Bad Honnefer, wurde der Lehrer für vier Jahre für die Aufgabe als Referent für das Deutsch-Französische Jugendwerk in Rhöndorf entsendet. Bereits 1954 wurde Karl Schönball auch Mitglied in der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Von 1955 bis zu seiner Pensionierung 1985 unterrichtete Schönball Englisch, Französisch, Musik und Kunst, zunächst an einer Bielefelder Realschule, dann in Beuel.