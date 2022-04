Kommunen fordern weniger Bürokratie : Bad Honnef tritt bundesweiter Initiative für Tempo 30 bei

Auf Hauptverkehrsstraßen können Kommunen Tempo 30 nur in Ausnahmefällen anordnen – wenn wie hier in Rhöndorf zum Beispiel ein Seniorenheim an der Straße liegt. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Stadt Bad Honnef ist der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beigetreten. Hinter dem komplizierten Namen steht die Forderung an den Bund, den Städten mehr Eigenverantwortung bei der Ausweisung von Tempo 30 zu ermöglichen.

„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“, so lautet der wenig gefällige Name eines Zusammenschlusses, dem nun auch die Stadt Bad Honnef angehört. Denn prägnanter gefasst könnte es auch heißen: weniger Bürokratie für mehr Tempo 30 in den Städten. Um genau das zu erreichen, haben sich bislang mehr als 130 Städte und Gemeinden bundesweit zusammengeschlossen. Ziel: Der Bund soll die rechtlichen Voraussetzungen ändern, damit Kommunen in die Lage versetzt werden, leichter als bisher Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit anzuordnen.