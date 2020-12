Zerstochene Reifen und eingeschlagene Scheiben : Unbekannte beschädigen in Bad Honnef mehr als 80 Fahrzeuge

Unbekannte beschädigen in Bad Honnef mehr als 80 Fahrzeuge

Bad Honnef In der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte in Bad Honnef mehr als 80 Autos im Innenstadtbereich. Betroffen sind davon auch Fahrzeuge des Ordnungsamtes. Den Gesamtschaden schätzt die Stadtverwaltung auf 50.000 Euro.

In der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte in Bad Honnef mehr als 80 Autos im Innenstadtbereich. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter jeweils die Reifen zerstochen und an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen.