Probleme bei Kommunikation mit Kindern : Bad Honnef und Königswinter wollen mit Plakat-Aktion Eltern aufrütteln

Bad Honnef Bad Honnef und Königswinter haben eine neue Plakatkampagne vorgestellt. Dabei im Fokus: die Kommunikation mit Kindern.

Die Frage ist provozierend: „Heute schon mit ihrem Kind gesprochen?“ Aber die großen Plakate, die in Bad Honnef und Königswinter ab sofort mit dieser Frage zu sehen sind, machen deutlich, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern durchaus ein Problem sein kann. Die beiden Städte sowie die gemeinsame Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) haben die Plakate jetzt an markanten Plätzen aufgestellt, unter anderem auf dem Vorplatz des Bad Honnefer Bahnhofs.

Auf der ins Auge fallenden Abbildung am Bahnhof ist eine Szene abgebildet, die jeder schon zig Mal gesehen hat: Mutter und Vater sind mit ihrem Kind auf einem Spielplatz, aber beide schauen vertieft auf ihre Handys, der kleine Junge dreht sich zur Mutter, will Aufmerksamkeit – aber die hat keine Zeit.

Präventionsprojekt „Familie digital“

Kinder wollen eine schnelle Reaktion

Bei einem Einstiegsvortrag hatte Professor Karl Heinz Brisch über die Ergebnisse einer Studie gesprochen, die sich dem Einfluss mütterlicher Smartphone-Nutzung auf die Beziehung zwischen Mutter und Baby widmet. Scheidle: „Kinder leben klar von der Interaktion mit den Eltern. Sie wollen eine schnelle Reaktion. Aber wenn es so ist, dass die Eltern nicht in Kontakt mit ihnen sind, protestieren Kinder.“ Eltern müssen nicht auf das Handy verzichten, Handy und Internet seien soziale Anker, aber im Beisein der Kinder sollten sie es tun, so Scheidle.