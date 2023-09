Fahrbahn Richtung Köln teilweise gesperrt SUV überschlägt sich auf A3 bei Bad Honnef

Am Freitagvormittag ist auf der A3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Bad Honnefer Ortschaft Orscheid ein SUV aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Der SUV hat sich dabei mehrmals überschlagen und landete auf dem Dach. Auf der Anfahrt der Feuerwehr gingen die Einstzkräfte noch davon aus, dass der Fahrer im Auto eingeklemmt war.