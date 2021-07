Unfall in Bad Honnef : Betrunkener Autofahrer prallt gegen geparkte Autos

Bad Honnef Ein 35-Jähriger wurde Sonntagnacht bei einem Unfall im Schmelztal in Bad Honnef schwer verletzt. Der Autofahrer prallte betrunken gegen zwei geparkte Autos. Einen Führerschein hatte der Mann nicht.

Ein betrunkener 35-Jähriger ist bei einem Unfall am späten Sonntagabend in Bad Honnef mit seinem Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 23.50 Uhr die Schmelztalstraße in Bad Honnef bergab in Richtung Hauptstraße, als er links von der Fahrbahn abkam und gegen die Autos prallte. Nach notärztlicher Behandlung brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.