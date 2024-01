Unterwegs mit dem ambulanten Dienst „Wir sind Dienstleister mit Sozialauftrag – das Menschliche muss stimmen“

Bad Honnef · Was erleben Mitarbeitende im ambulanten Dienst in ihrem Alltag? GA-Redakteuerin Claudia Sülzen hat einen ambulanten Dienst in Bad Honnef begleitet. Was steckt hinter dem gängigen Vorurteil, dass vor allem der Blick auf die Uhr dominiert?

23.01.2024 , 13:30 Uhr

Los geht es: Die intensiven Tage planen Barbara Schluch (v. l.), Rachid Afarsiou und Isabel Senden vom Ravita Pflegedienst. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Als ich am frühen Morgen in eines der acht Autos der Ravita-Flotte steige, hat Isabel Senden bereits zwei Stunden Dienst hinter sich. Bald darauf habe ich nicht nur jede Menge über ihren Beruf gelernt, sondern vor allem, wie viel gegenseitige Wertschätzung damit verbunden ist. „Das sind alles meine Engel“, sagt etwa die 81-jährige Lotte E., als sie uns die Tür öffnet.