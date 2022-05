Verein bestückt Kübel : Tausende Blumen sorgen für ein buntes Bad Honnef

Bad Honnef Seit elf Jahren schon verschönern Blumenarrangements von Frühjahr bis Herbst die Straßen von Bad Honnef – keine städtische, sondern eine private Initiative eines Vereins. Tausende Geranien warten jetzt wieder darauf, ihre Pracht zu entfalten.

Für viele Bad Honnefer markiert das Engagement der „Initiative Wirtschaft für Bad Honnef“ den endgültigen Beginn der Freiluftsaison: In den vergangenen Tagen haben die Ehrenamtlichen und ihre Helfer die bepflanzten Blumenkübel wieder an zahlreichen Laternen in der Stadt sowie an den zwei Bouquets an den Stadttoren im Süden und in Rhöndorf angebracht. Tausende Geranien sorgen damit ab sofort für bunte Tupfer in der Stadt, ein optisches Pfund, das anlässlich „1100 Jahre Bad Honnef“ gerade recht kommt.